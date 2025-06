Parlando con Cadena Ser, Sergio Canales ha ammesso di sentirsi "molto orgoglioso" per la prestazione messa in campo dal Monterrey, capace di strappare un pareggio contro l'Inter nel match d'esordio dei messicani al Mondiale per Club. "Siamo arrivati ​​con la voglia di competere in ogni partita, e ci siamo riusciti. Abbiamo anche avuto occasioni per vincere. È la prima partita del torneo, il nostro obiettivo resta superare il primo turno. Abbiamo iniziato bene e ora abbiamo una partita difficile contro il River Plate, ma la strada è ancora lunga", ha aggiunto l'ex giocatore del Betis Siviglia.

Alla domanda su Sergio Ramos, autore del gol del momentaneo vantaggio dei Rayados, Canales ha concluso dicendo: "E' un pazzo, un animale. Ha una fame incredibile".