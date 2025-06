Fumata grigia per la norma sul commissario stadi, una figura prevista dal Governo che dovrebbe sbloccare investimenti già programmati sulle infrastrutture in Italia per 4,5/5 miliardi di euro. La nomina è inoltre funzionale a snellire i lavori verso l’organizzazione di EURO 2032, che vede l’Italia in prima linea insieme alla Turchia. Il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi è intervenuto in conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri odierno, spiegando che il Decreto approvato prevede t capi e sedici articoli. Il primo è destinato a misure dedicate a Milano-Cortina, con novità relative alla sicurezza dei giochi, il commissario che si occuperà di una parte significativa di logistica per le Paralimpiadi e misure di contrasto al match fixing.

Abodi spiega in conferenza il perché della mancata norma: "Non troverete ancora il commissario stadi del quale ho parlato molto. Per rendere ancora più tempestiva ed efficace l’operatività del commissario e di tutta la struttura commissariale, abbiamo ritenuto opportuno fare ancora qualche giorno di approfondimento. Sarà la prima proposta che farò in termini di emendamento. Il CdM ha aderito a questa mia iniziativa, dando pieno sostegno a questa attività e che troverà attuazione in piena conversione del Decreto".