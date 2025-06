Mentre La Gazzetta dello Sport parla di Lorenzo Colombo come contropartita, Tuttosport parla invece di un altro jolly che il Milan può decidere di giocarsi nella corsa a Giovanni Leoni. Si tratta del fantasista Mattia Liberali, classe 2007 in scadenza tra un anno col club rossonero e il rinnovo in alto mare.

Il quotidiano ricorda che sul difensore del Parma pure l’Inter, che può puntare sul fattore Cristian Chivu. "Proprio il tecnico romeno è stato l’allenatore ad aver lanciato Leoni da titolare in A nell’ultima stagione - ricorda TS -. Un feeling ricambiato e da non sottovalutare affatto in questa vicenda di mercato, anche se pure i rossoneri hanno in panchina chi conosce bene e apprezza parecchio le doti del diciottenne".