Le dichiarazioni del presidente del Galatasaray, Dursun Orzbek, non spengono le voci su un possibile passaggio in Turchia di Hakan Calhanoglu. Sarebbero, secondo Tuttosport, dichiarazioni strategiche in un momento nel quale la necessità del Gala è quella di concentrare l'intero budget sull'operazione Osimhen, comunque difficile ma legata a doppio filo con quella di Calhanoglu.

L'Inter valuta il centrocampista non meno di 25-30 milioni di euro e l'interessato ha già aperto al trasferimento. La sensazione è che l'affare si farà, azzarda il quotidiano, anche perché Chivu vorrebbe nel ruolo un giocatore con caratteristiche diverse. Il sogno è quello di prendere Ederson.