Raggiunto da Sky Sport a Santa Margherita di Pula, l'ex terzino della Roma Vincent Candela si è espresso brevemente anche sul Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti: "Lo sto seguendo, è una bella opportunità soprattutto per Cristian Chivu. Non è un torneo semplice".

Candela si pronuncia anche sull'arrivo di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana: "È un campione del mondo. Magari ha tanti difetti, ma ha la qualità di essere vero e di puntare sul lavoro. Non lo conosco bene, ma so che ci metterà tutto. È importante per lui e per l'Italia, penso che con le sue qualità spingerà forte e mi auguro che l'Italia possa tornare al Mondiale. Non è un caso se l'Italia ha vinto 4 Mondiali…".