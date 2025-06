Lo Spezia deve dimenticare il più in fretta possibile la mancata promozione in Serie A. E il club ligure, dopo la conferma di D'Angelo, ha già iniziato a dare più di un occhio al mercato. Secondo quanto riferisce Tmw, per sostituire Francesco Pio Esposito gli aquilotti pensano a un altro ex Inter, Samuele Mulattieri, che in cadetteria è una garanzia.