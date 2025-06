Manca un'ora e mezza al calcio d'inizio della sfida tra Inter e Urawa Diamonds, secondo appuntamento del Mondiale per Club. La formazione di Cristian Chivu ha da poco lasciato l'hotel direzione stadio, con i cori dei tifosi presenti a incitare la Beneamata impegnata in una sfida importantissima per il prosieguo del cammino in terra statunitense.