Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard risponde dal prato del centro di allenamento dei Seattle Seahwaks alle domande dell'inviato de La Repubblica. Partendo dalle difficoltà palesate dalla squadra nerazzurra nei secondi tempi delle partite, una variabile che ha pesato parecchio nell'andamento della scorsa stagione e che si sono palesati anche nel corso del primo match del Mondiale per Club contro il Monterrey: "Sicuramente ci sono stati dei buchi nei secondi tempi nella seconda parte della stagione. Anche per questo abbiamo perso il campionato: abbiamo perso punti importanti. Ora abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo staff, bisogna recuperare immediatamente sia fisicamente che mentalmente. La stagione è stata lunga, siamo in una nuova competizione; non abbiamo riposato molto ma ce la metteremo tutta per vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!