Ieri la Fiorentina ha definito l’accordo con l’Empoli per Jacopo Fazzini, ma il club viola non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a rinforzare il centrocampo puntando il mirino anche in casa Inter. Uno degli obiettivi della dirigenza gigliata resta Kristjan Asllani che però, riferisce La Gazzetta dello Sport, non è l'unico nome annotato sul taccuino.

"A centrocampo, la Fiorentina cerca anche un regista e rimangono sempre validi dei profili come Bennacer (da considerare però il nodo ingaggio molto alto) e Asllani - si legge -. Quest’ultimo ha fra l’altro lo stesso agente di Fazzini e proprio quest’ultima trattativa può essere stata una buona occasione per parlare di altro. Con caratteristiche diverse piacciono pure Fabbian, Frendrup e Miretti".