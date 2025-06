La nuova Inter che sta prendendo forma negli Stati Uniti si sta tirando su intorno a un asse solidissimo, formato dal nuovo tecnico Cristian Chivu e dal capitano Lautaro Martinez. Sono loro le due guide di una squadra che ha promesso di ripartire dopo l'annata conclusa con zero titoli e con la batosta della finale di Champions. "L’asse è fortissimo, si sta cementando qui negli Stati Uniti - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. I due si appoggiano, si cercano. Si confrontano tutti i giorni. Non è un passaggio banale, non è una consuetudine. Chivu sta “usando” – si perdoni il verbo non elegante, ma tant’è – Lautaro per capire l’Inter. Per entrare nel gruppo. Per capire e anche per farsi capire, per lavorare sulle esigenze e sulle proposte".

Tra il romeno e l'argentino c'è uno scambio continuo di informazioni, con un rapporto che pian piano (come è normale che sia) sta diventando più stretto. Secondo la rosea, il Toro è rimasto molto colpito dalla proposta di gioco che ha l'ex Parma e "ha apprezzato l’idea che il romeno non si sia adagiato su quanto avuto in eredità da Inzaghi, ma abbia subito voluto proporre le sue idee tattiche. Sinonimo di personalità che ha immediatamente conquistato Lautaro". Dall'altra parte, invece, Chivu ha capito che era il momento di proporre delle novità, rinfrescando l'ambiente con nuove idee per una squadra che questa sera sarà già obbligata a vincere.

