Hanno fatto il giro del web le parole rivolte da Francesco Acerbi ad un tifoso del PSG che nell'ultimo giorno di soggiorno a Los Angeles ha stuzzicato il difensore nerazzurro prendendolo in giro per la finale persa a Monaco. Risposta, quella di Ace, che secondo la Repubblica denota come ancora il ko incassato coi parigini non sia mai stato del tutto superato. Non a caso il quotidiano romano parla di scorie evidenti di un malessere collettivo: "L'Inter con la testa è ancora all'Allianz Arena" si legge tra le colonne dell'edizione odierna che a proposito del secondo tempo del match d'esordio col Monterrey parla di squadra "accartocciata" come spesso accaduto nella stagione passata.

"Di tutti i problemi dell'Inter, la tenuta fisica e mentale è il più evidente" sottolinea Repubblica che ricalca le parole di alcuni protagonisti. E a proposito di attori principali del futuro tra questi c'è pure Pio Esposito, il baby gioiellino che l'Inter si coccola anche per l'eventuale permanenza durante la stagione che verrà. Intanto il Mondiale per Club e l'Urawa, avversario che la squadra di Chivu affronta stasera e avversario contro il quale potrebbe già esserci titolare Pio. Il giovane 2005 è in ballottaggio col fratello Sebastiano, titolare contro il Monterrey,