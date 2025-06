Nonostante il dribbling del presidente Dursun Ozbek (RILEGGI QUI), dalla Turchia continuano ad insistere con forza sulla voglia del Galatasaray di provare a strappare Hakan Calhanoglu all'Inter. Il club nerazzurro non ha intenzione di svendere il suo regista e conferma la richiesta di 40 milioni di euro (25 secondo i media turchi) per il cartellino del giocatore: un prezzo troppo alto per il Cim Bom, che avrebbe riferito questo punto di vista allo stesso numero 20 interista chiedendo anche un suo passo avanti per facilitare la fumata bianca.

"Le trattative sono state condotte direttamente con Hakan Calhanoglu, non tra i due club" scrive l'emittente turca Sporx, aggiungendo poi addirittura che il giocatore avrebbe dichiarato al Gala che cercherà di ridurre il costo del trasferimento a 15 milioni di euro e che stia continuando i colloqui con l'Inter in questa direzione.

