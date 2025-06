Il pareggio strappato all'Inter ieri a Pasadena cambierà la percezione generale nei confronti del Monterrey. Questa la convinzione espressa nel dopopartita dal giovane colombiano Johan Rojas, rientrato nei Rayados proprio per poter partecipare al Mondiale per Club: "L'affetto che provo per questa maglia, per questo stemma, è enorme, e poterlo rappresentare al mondo e lasciarla, come abbiamo fatto oggi, davanti agli occhi di milioni di persone. Un tempo l'Inter era la favorita, e all'improvviso siamo diventati noti come giovani che non esistevano nemmeno al mondo, e oggi ci vedono in modo diverso, e ci tratteranno anche in modo diverso".