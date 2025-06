In occasione del raggiungimento dei 70 anni di età, Michel Platini viene intervistato da Marco Tardelli per il quotidiano La Stampa. Tra aneddoti legati all'esperienza con la Juve e l'amarezza per i fatti che lo hanno visto protagonista sul fronte giudiziario con l'assoluzione per lo scandalo FIFA-Gate, Le Roi rivela quello che è il suo rapporto col calcio di oggi: "Ho sempre guardato il calciatore e il gioco, tutto il resto non mi è mai interessato. La legge Bosman, però, ha ucciso la filosofia del pallone: oggi per vincere devi avere soldi, basta vedere come sono cambiate le storie di City e PSG".