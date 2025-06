Le dieci sberle rimediate dal Bayern Monaco nel primo match, indubbiamente, sono state una punizione dura da mandare giù. E allora, l'Auckland City prova a mostrare un volto diverso nella seconda sfida del suo girone del Mondiale per Club contro il Benfica. E per un tempo abbondante riesce a tenere in scacco i portoghesi, grazie alla difesa attenta e alle parate del giovanissimo Nathan Kyle Garrow. Ma proprio all'ultimo secondo dei sette minuti di recupero, i neozelandesi devono capitolare per via di un calcio di rigore trasformato da Angel Di Maria.

Dopo il lunghissimo stop per il maltempo che flagella ancora una volta Orlando, nel secondo tempo le Aguias fanno a pieno il loro dovere e chiudono la pratica con un secco 6-0: Vaggelis Pavlidis, Renato Sanches, Leandro Barreiro con una doppietta e ancora Di Maria dal dischetto regalano ai biancorossi la prima vittoria in questa competizione dopo il pari col Boca Juniors.