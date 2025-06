Lo Scudetto vinto qualche giorno fa, il 17esimo della storia della Virtus Bologna, potrebbe essere stato l'ultimo alloro personale per Marco Belinelli. Già dopo la fine della gara decisiva contro Brescia di martedì scorso il cestista di San Giovanni in Persiceto aveva dato qualche segnale parlando di titolo come di 'ciliegina sulla torta' della carriera. Ma aspettando l'eventuale annuncio ufficiale, dai social arrivano indizi abbastanza indicativi.

I San Antonio Spurs, franchigia NBA dove ha conquistato un titolo di campione del mondo nel 2014, gli hanno dedicato un messaggio dicendosi contenti del fatto che abbia fatto tappa in Texas e si congratulano per la sua sorprendente carriera. Poi è arrivato anche un post da parte dell'Inter, la sua squadra del cuore, che ha postato una foto di Belinelli al tiro con la maglia nerazzurra addosso e una frase: "Buon tutto".