Sono tanti i nomi in orbita Inter in entrata e in uscita. La redazione di SportMediaset fa il punto della situazione partendo da Ange-Yoan Bonny: l'affare è in definizione con gli ultimi dettagli e la chiusura col Parma dovrebbe arrivare ad inizio settimana prossima. Sarà un'operazione da 25 milioni di euro, ma resta ancora da capire se la cifra verrà raggiunta tramite dei bonus o con l'inserimento di una contropartita come Sebastiano Esposito.

Porte girevoli in mezzo al campo. Secondo l'emittente televisiva a ore arriverà l'offerta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu: si aggirerà sui 20 milioni di euro, con tutta probabilità l'Inter respingerà e ne chiederà almeno 35. Per rimpiazzare il turco la prima scelta è il brasilano Ederson dell'Atalanta (costa 40 milioni, su di lui c'è anche la Juventus), mentre le alternative sono Nicolò Rovella (che ha una clausola di 50 milioni) e Samuele Ricci, al momento 'mollato' dal Milan che sembrava essere in vantaggio.

