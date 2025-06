Lo scenario più probabile per Francesco Pio Esposito è un prestito in una squadra di Serie A per poi ritornare alla base, mentre per completare l'attacco dell'Inter (dove arriverà Ange-Yoan Bonny) l'obiettivo resta Rasmus Hojlund. Non è però da escludere che il classe 2005 possa restare a Milano almeno fino a gennaio: tanto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Mehdi Taremi. È quanto risulta al Corriere dello Sport.

Il club nerazzurro vorrebbe trovare un'altra squadra all'iraniano, ma l'attuale situazione della guerra in Iran sta bloccando anche questa situazione (l'attaccante non ha potuto raggiungere la squadra per il Mondiale per Club). Piazzando l'ex Porto scatterebbe in automatico l'assalto ad un altro attaccante, con Hojlund in cima alla lista: per ora il Manchester United ha fatto muro all'idea del prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto e spinge per una cessione a titolo definitivo a 45 milioni. "I dirigenti, che hanno già incassato la disponibilità del danese, continueranno a lavorare per smuovere le resistenze dei Red Devils - si legge -. Smentita invece la richiesta di informazioni da parte del club nerazzurro, quindi, per Rashford".

