Sergio Ramos, difensore del Monterrey, che ha segnato il gol del vantaggio contro l'Inter nella sfida del Mondiale per Club finita in parità, ha commentato a mezzo social il risultato del primo appuntamento in terra statunitense: "Un buon modo per iniziare il Mondiale per Club con un pareggio meritato grazie al grande lavoro di squadra. Molto contento di essere uscito con un gol in questa gara", ha scritto su Instagra.