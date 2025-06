"Hakan è la luce dei nostri occhi. Ho parlato con lui al telefono, ci siamo salutati, mi ha detto che fin da bambino è tifoso del Galatasaray, ma non è stato un colloquio di mercato, è importante che si sappia questo". Così Dursun Ozbek, presidente del Gala, ha commentato i dialoghi con il regista dell'Inter dopo le speculazioni da lui stesso smentite.

Ma è chiaro che la situazione attorno al 31enne turco stia agitando l'ambiente nerazzurro, come evidenzia stamane anche la Gazzetta dello Sport. Calhanoglu non ha riferito niente al club: nessuna presa di posizione e nessuna comunicazione circa la presunta volontà di andare a giocare a Istanbul. E sulla scrivania di Ausilio non è arrivata nemmeno una proposta dei giallorossi per Hakan. Zero. Però le chiacchiere sono tante, come quelle che parlano di un'offerta da 10 milioni netti a stagione per il numero 20, che ha il contratto in scadenza a Milano nel 2027.

Secondo la Gazzetta, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni per il cartellino. Pochi, pochissimi per l'Inter, che ne chiede non meno di 35-40. Lo scorso anno, dopo i rumors sul Bayern, il giocatore prese posizione quasi subito. Adesso succederà lo stesso? Per ora tutto tace. "L’Inter ha bisogno di capire: così si spiega l’imbarazzo intorno alla vicenda. Perché un conto è sapere che un giocatore andrà via e agire di conseguenza, un’altra è muoversi contando con relativa certezza sul giocatore - si legge -. Qui siamo nella via di mezzo. Per dire: non puoi neppure affondare troppo su altri centrocampisti. E sì che all’Inter piace Nicolò Rovella: non è un mistero, è un profilo che in organico i nerazzurri non hanno. E un interesse va registrato anche su Adrian Bernabé del Parma, che potrebbe anche arrivare a prescindere dalla situazione Calhanoglu, al posto di Asllani. Ma la priorità adesso è capire cosa ha realmente in testa Hakan".