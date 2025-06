In una lunga intervista per il video podcast El After, Keita Baldé, ex attaccante di Lazio, Inter e Monza, ha parlato tra le altre cose anche del suo rapporto con Simone Inzaghi, suo tecnico in biancoceleste: "Per me è stato un fratello maggiore, mi ha insegnato tantissimo. Mi ha dato responsabilità e la scelta ha pagato. Era l’anno in cui volevo andarmene, ma io comunque continuavo a segnare e fare assist".