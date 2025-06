Non c'è solo Giovanni Fabbian tra gli obiettivi della Lazio per il centrocampo: secondo il Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti avrebbero puntato il mirino anche su Guus Til, trequartista in uscita dal Psv Eindhoven con un contratto in scadenza nel 2026.

Per il centrocampista classe 2003 resta in attesa anche il Bologna, dove è in prestito ormai da due anni. "Dal primo luglio l’Inter può attivare la clausola di riacquisto a 12 milioni di euro e poi rimetterlo sul mercato a un prezzo ancora più alto. La società biancoceleste segue gli sviluppi, così come la Fiorentina", scrive il quotidiano.

