"Sapevamo che avremmo sofferto perché davanti avevamo una grande squadra che per un po' di ha dominati". Haesordito così Oliver Torres ai canali ufficiali del club messicano dopo l'1-1 di Monterrey-Inter, gara d'esordio al Mondiale per Club.

"Credo però che sia importante l'energia che ha tirato fuori la squadra, quelli in campo dall'inizio come quelli entrati dalla panchina. Dobbiamo mantenere questo spirito per la prossima partita che sarà molto importante - ha continuato lo spagnolo ex Porto e Atletico Madrid -. Voglio ringraziare il tifo, incredibile che sia stato così pure qui. Venire fino a Los Angeles comportava difficoltà anche economiche, speriamo che siano fieri di noi e che potranno continuare ad esserlo per tutta la competizione. Non hanno maismesso di cantare. Il loro appoggio è molto importante per noi".