Durante un'intervista con il programma 'F12' di ESPN, l'allenatore del River Plate Marcelo Gallardo ha commentato la partita di questo fine settimana contro il Monterrey e ha spiegato il suo approccio alle partite: "La difesa non è nel mio DNA. Si può parlare di sistema e aggressività, ma non si può negare che le mie squadre sono sempre state costruite per attaccare. Quando ti confronti con avversari di alto livello, sai che potresti essere inferiore. Ma sei il River, non importa chi affronti, siamo il River e dobbiamo pensare in grande. Poi c'è anche la qualità dell'avversario, e se ci permetterà o meno di sfidare i nostri giocatori contro squadre d'élite".

L'ultimo match del girone sarà quello contro l'Inter, per la quale El Muñeco spende parole di elogio: "Hanno fatto un anno fantastico e non hanno portato a casa niente. Non ce l'hanno fatta, ma sono un'ottima squadra che si è imposta tra le grandi d'Europa. Ci sono tante rappresentanti europee e l'Inter è una squadra molto rappresentativa, finalista della Champions League e punto di riferimento negli ultimi tempi. È una squadra di alto livello, con una serie di giocatori che hanno fatto la storia. Sarà una partita molto importante per noi".