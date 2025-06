Presente al Forte Village per un torneo di padel, l'ex portiere del Milan e della Nazionale brasiliana Nelson Dida ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la scelta del club rossonero di affidare la propria panchina a Massimiliano Allegri: "Lo vedo bene. Dopo l'ultima stagione era necessario cambiare e ripartire da un tecnico che conosce l'ambiente in cui ha già vinto. Secondo me può puntare a tornare in Champions e a vincere lo Scudetto".