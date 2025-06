Hakan Calhanoglu non ha mai chiesto all'Inter di essere ceduto e il Galatasaray non ha presentato un'offerta ufficiale al club nerazzurro per avviare una trattativa. Ad assicurarlo ci pensa oggi il Corriere dello Sport, confermando comunque che i turchi sono in contatto con l'entourage del regista. L'ostacolo è economico: in Viale della Liberazione la richiesta resta ferma sui 35-40 milioni di euro, mentre il Cim Bom sperava di chiudere intorno ai 15. Da qui è spiegata l'attuale fase di stallo.

"Colui che può far saltare il banco è proprio Calhanoglu, che però dovrebbe esporsi in prima persona nei confronti di Marotta e Ausilio per cercare una via di uscita e approdare nel club di cui è grande tifoso fin da bambino - scrive il Corsport -. Il contratto che gli è stato prospettato dal Galatasaray lo ingolosisce, essendoci sul piatto un’offerta da 10 milioni a stagione". L'Inter non vuole che le cose vadano per le lunghe, in un senso o nell'altro: in caso di separazione la dirigenza si dovrà fiondare sul mercato alla ricerca di un sostituto all'altezza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!