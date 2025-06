"Ma è vero che hai detto no a Inter e Atalanta perché volevi solo il Milan?". La domanda di SportWeek è rivolta ad Alessandro Plizzari, ex portiere rossonero reduce dalla positiva stagione in Serie C con la maglia del Pescara: "Ero piccolo, questo devi chiederlo a papà! So solo che il giorno del provino i miei genitori mi hanno detto che saremmo andati a Gardaland, non volevano caricarmi troppo peso sulle spalle. Poi mi sono ritrovato al Vismara...".