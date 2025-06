Stando a quanto rivelato dal Manchester Evening News, l'Inter ha chiesto informazioni sulla situazione di Marcus Rashford nel contesto dei dialoghi con il Manchester United per Rasmus Höjlund, indicato dai media come uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra per rinforzare l'attacco che verrà messo a disposizione Cristian Chivu per la prossima stagione.

I vice campioni d'Europa, si legge sul portale inglese, prenderebbero in considerazione un arrivo del classe 1997 solo in prestito. Formula che, in senso generale, il club di Old Trafford sembra rassegnato a dover accettare perché Rashford, al momento, non ha dato l'ok a un trasferimento a titolo definitivo in Arabia Saudita o Turchia. "Fonti dello United ritengono che le possibilità che si presenti una offerta idonea per l'attaccante, valutato 40 milioni di sterline, siano scarse", si legge.

Il problema per i nerazzurri, in caso di via libera dei Red Devils, sarebbe relativo all'alto ingaggio: fonti vicine al giocatore hanno fatto trapelare che il loro assistito non è disposto ad accettare una riduzione del suo stipendio settimanale di 325.000 sterline.

