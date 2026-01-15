Iker Bravo completerà la sua stagione sportiva in Segunda Division, con la maglia del Las Palmas, club al quale l'Udinese lo ha ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026. Il trasferimento dell'attaccante dell'Under 21 spagnola è stato ufficializzato stamattina dal club friulano. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 15:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
