Esaltante la prestazione dell'Udinese che ha battuto 3-1 l'Inter nella gara dell'ora di pranzo alla Dacia Arena. L'analisi del tecnico Andrea Sottil in conferenza stampa è globale. Di seguito le parole raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb: "Oggi è stata fatta una grande partita dall'inizio alla fine, con grande organizzazione e umiltà. Siamo fin da subito andati a prendere alti l'Inter e non era facile essere così intensi dopo essere andati sotto contro una squadra forte come l'Inter. Questa squadra però sta facendo ciò che chiedo, con il giusto piglio e sto vedendo anche il giusto cambio di passo. Abbiamo continuato a creare, abbiamo pareggiato, meritatamente abbiamo vinto la partita. Bene chi ha iniziato la partita e chi è entrato, questo è lo spirito che mi piace. Vittoria strameritata, complimenti ai ragazzi".



Ci ricorda il suo preparatore atletico? Correte per mille. Ora dove volete arrivare?

"Il professore è Cristian Bella, me lo porto con me dalla D, siamo cresciuti insieme, è merito di tutto il lavoro di staff. Qui c'è uno staff meraviglioso, quando si raggiungono gli obiettivi è sempre merito di tutti, ho un'equipe straordinaria, svolgono un lavoro di alta qualità. Non sono ipocrita, festeggerò perché è la quinta vittoria, arrivata contro l'Inter. Resto però sempre molto equilibrato, siamo soddisfatti ma è ancora l'inizio. Dobbiamo essere orgogliosi perché l'Udinese ha dimostrato di avere idee ben precisi, ora ci riposiamo e poi pensiamo al Verona".

Dove si può migliorare ancora?

"Siamo fisicamente molto preparati e lavoriamo sempre al massimo, sono dell'idea che in partita porti ciò che fai in allenamento. Voglio un martellamento costante, soprattutto mentale, se in allenamento si sbaglia un passaggio bisogna incazzarsi e migliorare. Abbiamo ragazzi con un motore che è incredibile, è anche bello allenarsi al massimo così. Ci sono tante squadre forti in questa Serie A, noi continuamo a pensare a lavorare, ma abbiamo veramente ragazzi forti e con voglia di crescere, anche oggi abbiamo creato tanto":