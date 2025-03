Kingsley Ehizibue, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di San Siro: "Penso sia una bella giornata per giocare contro l'Inter, è una buona occasione per noi. Vogliamo vincere più partite possibili per dimostrare che siamo una squadra forte. Tutti sappiamo quanto l'Inter sia forte, è sempre molto pericolosa. Dobbiamo giocare seguendo i nostri principi e fare una buona partita".