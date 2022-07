Prime indicazioni dalla preparazione per il Lecce che si prepara al campionato dal ritiro di Folgaria. Il punto della situazione è affidato al direttore sportivo Stefano Trinchera: “Il bilancio del lavoro svolto in questa fase finora è molto positivo. I ragazzi stanno sudando duramente e siamo contenti. Qui c’è un ambiente meraviglioso e lo staff ci ha messo nelle condizioni migliori per lavorare bene - riporta calciolecce.It -. Poi ci sono i tifosi che ci hanno raggiunto più volte contribuendo ad un clima meraviglioso”.