Ivan Juric questa sera non sarà in panchina per un'indisposizione fisica contro il Lecce verrà rimpiazzato dall'allenatore in seconda Matteo Paro. Lo annuncia il Torino, prossimo avversario dell'Inter in campionato, attraverso una nota ufficiele.

"Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite - si legge -. E' stata immediatamente iniziata la terapia idonea e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all'evoluzione clinica e strumentale".