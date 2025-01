Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, Victor Olatunji, attaccante dello Sparta Praga, ha rilasciato un'intervista all'emittente nigeriana TVC News, parlando anche del successivo impegno contro il Bayer Leverkusen del connazionale Victor Boniface: "Saranno partite dure. La Champions League non è facile; è un campionato grandioso. Giocare contro squadre come il Bayer Leverkusen, dove gioca Victor Boniface, sarà speciale. Due Victor dello stesso paese che giocano uno contro l'altro: questo è il genere di partite che amo giocare per dimostrare il mio valore. Sarà una grande partita per noi".

Riflettendo sul suo viaggio in Champions League, Olatunji ha descritto l'esperienza come un sogno che si avvera. "Giocare in Champions League è incredibile. È una competizione in cui affronti i migliori club e giocatori. La pressione, l'atmosfera: adoro tutto. Raggiungere questo punto non è stato facile; ci sono voluti molta dedizione e duro lavoro. Sono molto felice e grato di far parte di questo torneo". Olatunji rivela poi qual è il suo calciatore di riferimento: "Il mio modello è Cristiano Ronaldo perché non amo solo il suo aspetto, ma anche il suo modo di giocare, la sua mentalità e la sua determinazione a essere il migliore. È qualcuno che emulo. Devi scegliere a chi vuoi assomigliare e io ho scelto Ronaldo. La sua dedizione e la sua forza nel calcio sono fonte di ispirazione, ed è per questo che è il mio modello".