"Un punto che vale tanto contro giocatori fantastici come quelli dell'Inter. Noi ci siamo e abbiamo fatto vedere che non molliamo. Loro hanno avuto tante occasioni, hanno un attacco fortissimo... Noi ne abbiamo avute un paio, io potevo far meglio. Un punto positivo, testa alla prossima". Questo il commento di Manolo Gabbiadini a SkySport a margine del pari con l'Inter. "La salvezza? Bisogna continuare a dare tutto, noi in campo e i tifosi fuori. Nessuno si merita questa situazione: dobbiamo crederci tutti, non molliamo".