Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona Under 20, presenta per il sito ufficiale del club scaligero: "Domani affrontiamo di sicuro una delle squadre migliori di questo campionato e lo dimostra anche il bel percorso che sta facendo in Youth League. L'Inter è una squadra molto ben attrezzata, con tantissimi elementi di qualità in ogni zona del campo. Sarà una gara difficile, abbiamo cercato di prepararla al meglio anche sull'onda dell'entusiasmo post Cagliari. I ragazzi hanno tanta voglia di continuare a fare bene, di lottare come stanno facendo e mi aspetto il giusto atteggiamento da parte di tutti, che abbiano voglia di essere all'altezza della situazione e di mettere in campo una bella prestazione anche contro l'Inter".