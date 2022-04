Autore dell'1-1 definitivo in Napoli-Roma, Stephan El Shaarawy si è presentato di fronte ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso per spiegare che il pari maturato al Maradona lascia contenti solo a metà: "Avremmo potuto anche vincerla, negli spogliatoi ci siamo detti che con questo spirito possiamo lottare per qualcosa di importante come il quarto posto. La squadra vuole la vittoria a tutti i costi, potevamo essere più concreti nelle occasioni concrete create", le parole del classe 1992.