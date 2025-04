"Un gol in più? Questo sì, dico sempre ai ragazzi 'mi farete morire di crepacuore'. La battuta è di Claudio Ranieri, ai microfoni di Rai Radio 1, dopo l'1-0 corsaro della sua Roma sul campo dell'Inter.

L'Inter non si aspettava una Roma a due punte.

"Non lo so se li abbiamo sorpresi, noi l'avevamo preparata per andare in verticale e per attaccare gli spazi. Ci siamo riusciti, abbiamo giocato i primi 30-35' a uno-due tocchi, cercando le triangolazioni per avanzare sul campo. Abbiamo creato tanto, l'unico dispiacere è non avere chiuso la partita. Però quando vinci va bene tutto".