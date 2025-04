La sfida tra Inter e River Plate al Mondiale per Club sarà anche l'occasione per rivedere l'uno contro l'altro gli argentini e amici Lautaro Martinez e German Pezzella: "Giocare contro l'Inter con la maglia del River Plate sarà un'esperienza molto bella - assicura l'ex difensore della Fiorentina ai microfoni della FIFA -. Lautaro è un grande amico ma cercheremo di sfruttare al meglio le nostre forze. Sarà un'esperienza incredibile. Il primo obiettivo del River è superare la fase a gironi, con questa maglia dobbiamo puntare sempre al massimo. Dopo la fase a gironi ci sono le partite a eliminazione diretta. In una singola partita crediamo di essere in grado di competere contro qualsiasi squadra".