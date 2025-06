La scelta della FIGC di affidare l'incarico di ct della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso, uno degli eroi del 2006, che da giocatore ha sempre sudato la maglia azzurra, ha senso in questo momento storico, secondo Mimmo Di Carlo: "Dopo l’addio di Spalletti, ci voleva uno attaccato alla realtà della Nazionale - ha spiegato a Tuttomercatoweb.com -. Gattuso ha carattere, cuore e personalità. Oltre ad essere un bravo allenatore, devi essere un bravo selezionatore. Mi auguro per lui e per l’Italia che possa arrivare una svolta. Abbiamo bisogno di legarci a questa Nazionale che negli ultimi anni non ha ottenuto i successi che una nazione come la nostra meriterebbe".