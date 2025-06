Carlos Augusto non è in vendita per chiaro volere di Cristian Chivu. La conferma arriva dalla redazione di Sportitalia che racconta un retroscena legato all'interesse dell'Atletico Madrid per il brasiliano: con il cambio in panchina da Simone Inzaghi al romeno, infatti, l'ex Monza viene ora "considerato incedibile" dalla società nerazzurra. L'attuale tecnico del Biscione intende puntare con decisione sul jolly verdeoro, già impiegato in queste prime due uscite al Mondiale per Club come terzo di difesa e come quinto di centrocampo.

"Inter, un retroscena su Carlos Augusto è legato all’interesse dell’Atletico Madrid - scrive su X il giornalista Gianluigi Longari -. Con il cambio in panchina, il brasiliano per i nerazzurri è però considerato incedibile".

