Prepariamoci insieme a Inter-River Plate con le ultimissime di formazione. In palio il pass per gli ottavi del Mondiale per Club. Focus speciale sulle prime settimane di Chivu sulla panchina nerazzurra.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)