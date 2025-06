Ci sono almeno tre club interessati a Mehdi Taremi, nonostante sia in questo momento costretto a stare lontano dal campo per motivi extra-calcistici. L'attaccante iraniano è stato richiesto dal Besiktas per un eventuale approdo in Turchia, ma sull'ex Porto ci sono anche due società che potrebbero regalargli l'emozione di calcare il palcoscenico della Premier League: uno è il Nottingham Forest (di cui si è parlato nelle scorse ore), mentre la new entry è il Fulham. Lo riporta Sky Sport.

In caso di cessione di Taremi, aggiunge l'emittente satellitare, l'Inter potrebbe far partire un nuovo assalto a Rasmus Hojlund per completare un attacco che vedrà anche l'arrivo di Ange-Yoan Bonny.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!