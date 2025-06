Nell'ambito di una serie di interviste realizzate per la partnership tra Idealista e la Roma, Marco Delvecchio racconta quello che è stato il suo rapporto intenso con la squadra giallorossa: "Mi sento un romano nato a Milano perché, sin da quando sono arrivato qui, la città e la gente mi ha fatto sentire subito importante. Io a Milano era il giovane cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ero considerato sempre la “promessa”. Invece, quando sono arrivato a Roma, sin dai primi periodi, mi sentivo un giocatore come tutti gli altri, non il giovanotto che forse doveva esplodere, ma mi sono sentito subito integrato con la squadra, con la città e con la gente".

Oltre al fiuto per il gol, hai dimostrato anche di avere quello per gli affari. Quando e come hai iniziato a investire nel settore immobiliare?

"Ho iniziato a investire nel settore immobiliare perché mio papà, fin da quando ho iniziato ad affacciarmi al calcio professionistico a Milano con l'Inter, mi ha sempre indirizzato a investire nel modo giusto i soldi che avrei guadagnato di lì in futuro. Già con i miei primi risparmi, mi fece comprare un appartamento a Milano, vicino a dove abitavano i miei genitori. Da lì mi è scattata quella che definirei una vera e propria passione".