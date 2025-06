Con il risultato di 2-2 l'Inter e il River Plate strapperebbero entrambe il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un noto Youtuber argentino tifoso dei Millonarios ha provato simpaticamente a proporre a diversi nerazzurri il 'Patto di Seattle', scatenando le risate di qualcuno (dal presidente Beppe Marotta al vice presidente Javier Zanetti, passando per Marcus Thuram e Davide Frattesi), l'indifferenza di altri (Sebastiano Esposito) e la contrarietà di Cristian Chivu: il tecnico del Biscione, come si può notare nel video, è apparso visibilmente infastidito dalla richiesta e ha deciso di andare via, rifiutando di firmare l'autografo.

Chivu indignato sul “patto di Seattle”: Inter-River Plate 2-2 pic.twitter.com/T6EvondUQE — Alessandro (@90ordnasselA) June 24, 2025