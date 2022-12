Dopo gli attimi di paura per l'uscita dal campo a seguito di un capogiro durante il match contro il Bari e il comunicato rassicurante della Reggina, ora è lo stesso Jeremy Menez a garantire di aver recuperato del tutto. Il francese degli amaranto, che giovedì sfideranno l'Inter in amichevole,ha postato una foto sui suoi profili social in cui appare sicuro e pronto al rientro in campo: "Tutto bene, grazie per i messaggi. Ora testa alla prossima per finire bene".