Anche il portiere dell'RB Lipsia Peter Gulacsi ha espresso il suo rammarico per la sconfitta contro l'Inter che allontana ulteriormente la squadra di Marco Rose dalla prospettiva di accedere alla seconda fase: "È un po' un peccato quando perdi con un autogol. L'Inter è stata la squadra migliore nella fase in cui è stato segnato il gol. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto occasioni per pareggiare. È un'amarezza aver perso la partita. Eravamo lì e ci siamo difesi, ora speriamo solo di ottenere ancora buoni risultati. Stiamo attraversando una fase difficile in cui dobbiamo restare uniti e uscirne uniti”.