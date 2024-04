L'Udinese si è ritrovata oggi al centro sportivo 'Dino Bruneschi' per cominciare la preparazione in vista della gara di campionato che la metterà di fronte all'Inter capolista, in programma lunedì sera. Gabriele Cioffi ha diviso la squadra in due gruppi; da una parte chi è sceso in campo a Pasquetta ha svolto lavoro di scarico e aerobico, dall'altra spazio ad esercizi sul possesso, lavoro a secco e partitina. Domani è prevista una doppia sessione.