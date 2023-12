L'Udinese si affida a Lucca, attaccante reduce da una doppietta contro il Verona (la prima per lui in Serie A). L'ex Pisa e Ajax dovrebbe guidare questa sera l'attacco bianconero contro l'Inter, supportato da Pereyra. Lo riporta il Corriere dello Sport. Per il resto conferme per la difesa a tre e per il centrocampo, dove l'osservato speciale sarà Samardzic.