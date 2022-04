Nessun problema per lo Spezia in vista del match di domani contro i campioni d'Italia. Thiago Motta, a parte il lungodegente Leo Sena e Bourabia (tornato a lavorare in gruppo proprio in settimana, ma non ancora al meglio), avrà tutta la rosa a sua disposizione. L'unico dubbio riguarda l'attacco, dove Manaj e Nzola si giocano una maglia nel consueto tridente offensivo. Verde favorito su Agudelo.

PROBABILE SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.